Fußball

08.08.2022

TSV Dinkelscherben steht wieder mit leeren Händen da

Plus Aufsteiger TSV Dinkelscherben verliert in der Bezirksliga Süd gegen den TopfavoritenTSV Bobingen nicht nur das Spiel, sondern auch seinen Spielertrainer.

Von Markus Kutschenreiter

Nach der unglücklichen Niederlage in der Vorwoche in Kaufbeuren verliert der TSV Dinkelscherben sein Heimspiel in der Bezirksliga Süd gegen den favorisierten TSV Bobingen in der mit 250 Zuschauern gut gefüllten GW-TEC Arena mit 2:3, obwohl man „gerade in der ersten Halbzeit eine bärenstarke Leistung zeigte“, wie Heimtrainer Michael Finkel seiner Mannschaft nach der Partie zugestand. „Doch statt einem 4:1 gehen wir nur mit einer 2:1-Führung in die Pause, weil zwei hochkarätige Chancen ausgelassen wurden“.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen