Fußball

13.05.2023

TSV Dinkelscherben will nicht bis zum Schluss zittern

Plus Drei Spieltage vor Saisonende ist der TSV Dinkelscherben dem Relegationsplatz der Bezirksliga Süd gefährlich nahe.

Der TSV Dinkelscherben schwebt in der Bezirksliga Süd weiter in Relegations-Gefahr. Nur noch drei Punkte und der gewonnene direkte Vergleich liegen zwischen den Lila-Weißen (Platz elf) und dem Nachbarn aus Ziemetshausen, der auf Relegationsrang 13 liegt und seit vier Spielen ungeschlagen ist. Damit nicht bis zur allerletzten Sekunde gezittert werden muss, sollen nun im Heimspiel gegen den FC Oberstdorf (Sonntag 15 Uhr) dringend Punkte her.

„Wir müssen mehr investieren als der Gegner und dürfen keinen Ball verloren geben“, setzt Dinkelscherbens Coach Michael Finkel auf die Grundtugenden, die man im Kampf um den Klassenerhalt dringend benötigt. Gemeinsam mit seinen Trainerkollegen Harald Fürst und Phillip Schmid, der als Spieler weiterhin verletzt ausfällt, ist der 45-Jährige erneut zum Improvisieren gezwungen.

