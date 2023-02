Fußball

vor 5 Min.

TSV Gersthofen auf Trainersuche

Plus Warum Gerhard Hildmann beim Landesligisten TSV Gersthofen am Saisonende aufhört.

Von Oliver Reiser

Fußball-Landesligist TSV Gersthofen muss sich einen neuen Trainer suchen. Bereits vor Beginn der Vorbereitung hat Gerhard Hildmann der Abteilungsleitung mitgeteilt, dass er im Sommer seine Tätigkeit beenden wird. „Ich bin alt genug, ich habe lange genug als Trainer gearbeitet“, will sich der 57-Jährige künftig mehr Freiheiten gönnen und die eingesparte Zeit nach seinen Vorstellungen verbringen. Zum Beispiel mit seinen beiden Enkelkindern. „Einfach mal was anderes machen. Ins Allgäu fahren, wann ich will. Und nicht dann, wenn es der Spielplan vorschreibt.“

