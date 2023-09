TSV Gersthofen bleibt in Unterzahl obenauf

Plus Trotz einer Roten Karte feiert der TSV Gersthofen den dritten Sieg in Folge.

Der TSV Gersthofen hat sich stabilisiert und feierte beim Aufsteiger SC Griesbeckerzell in der Fußball-Bezirksliga Nord den dritten 3:1-Sieg in Folge. Und das, obwohl man sich durch eine Rote Karte frühzeitig selbst dezimierte. Doch der Neuling konnte kein Nutzen aus der personellen Überzahl ziehen.

Die erste Halbzeit begann verhalten, da beide Mannschaften keinesfalls ein frühes Gegentor fangen wollten. Während der SCG sich auf die Defensive fokussierte und den Spielaufbau aus einer kompakten Formation aufziehen wollte, versuchten die Gäste frühzeitig das 1:0 zu erzielen. In der 30. Spielminute gelang dies auch, als Admir Omerbegovic mit einem strammen Schuss Keeper Florian Hering überwinden konnte. Kurz vor der Pause dezimierten sich die Gersthofer selbst, als Florian Gai den enteilten Sebastian Kinzel nur per Notbremse stoppen konnte.