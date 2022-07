TSV Gersthofen droht der Fehlstart

Plus Warum Gersthofens Trainer Gerhard Hildmann zuversichtlich ist, dass es gegen Kempten den ersten Landesliga-Sieg gibt.

Es war ein Ausflug, der nicht vom Glück begünstigt war. Vom ersten Auswärtsspiel der Landesliga-Saison 2022/23 kehrte der TSV Gersthofen mit eine 1:3-Niederlage vom FC Memmingen II zurück. Nach dem 1:4 zu Hause gegen die SpVgg Unterhaching II die zweite Niederlage gegen eine zweite Mannschaft. Im Heimspiel gegen den FC Kempten (Sonntag, 14 Uhr, Abenstein-Arena) sollte nun der erste Sieg her, um einen Fehlstart zu vermeiden. „Es herrscht keine Panik“, versichert Trainer Gerhard Hildmann, den vor allem die Pleite gegen Unterhaching „Null komma Null“ interessiert.