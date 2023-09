TSV Gersthofen feiert den vierten Sieg in Folge

Plus Nach drei 3:1-Erfolgen folgt ein 5:1-Kantersieg gegen den FC Gundelfingen II.

Der TSV Gersthofen rollt weiterhin die Tabelle der Fußball-Bezirksliga Nord von hinten auf. Gegen die U23 des FC Gundelfingen feierten die Ballonstädter den vierten Sieg in Folge. Nach drei 3:1-Erfolgen gab es nun einen 5:1-Kantersieg.

Schon zur Pause waren die Verhältnisse geklärt. Jermaine Meilinger schloss eine Kombination über Aykut Atay und Admir Omerbegovic per Kopf zum 1:0 ab (18.). Eine Zeitstrafe gegen Lukas Schön nutzte Moritz Buchart kurz darauf zum 2:0 (34.). Unmittelbar vor der Pause versenkte Admir Omerbegovic einen schönen Pass von Malte Tjarks zum 3:0 (43.). Im zweiten Durchgang erhöhte Aykut Atay nach einer Kombination mit Jermaine Meilinger auf 4:0 (61.), ehe die Gäste durch Bernhard Rembold zum Ehrentreffer kamen (74.). Manuel Lippe setzte den Schlusspunkt zum 5:1 (85). (AZ)