TSV Gersthofen II jetzt auf Platz eins

Die zweite Mannschaft des TSV Gersthofen besiegt im Spitzenspiel der A-Klasse Nordwest den SV Bonstetten mit 3:0

In der Fußball-A-Klasse-Nordwest untermauerte der TSV Gersthofen II seine Ambitionen und gewann das Spitzenspiel gegen den SV Bonstetten mit 3:0. Damit schob sich die TSV-Reserve vorübergehend auf Rang eins, weil die Partie des SV Erlingen in Herbertshofen abgesagt wurde.