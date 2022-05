TSV Gersthofen ist beim Jubeln nur Zuschauer

Plus TSV Nördlingen feiert nach 4:0 die Meisterschaft und den Aufstieg. Im Team der Schwarz-Gelben gibt es insgesamt vier Premieren.

Die Rolle des Partycrashers konnte der TSV Gersthofen am Samstagnachmittag im Gerd-Müller-Stadion nicht spielen. Die Schwarz-Gelben waren bei der großen Meister- und Aufstiegsfeier des TSV Nördlingen nur Zuschauer. Mit einem 4:0-Sieg sicherte sich der Bayernliga-Absteiger den sofortigen Wiederaufstieg. Das 4:0 ist anscheinend das Lieblingsergebnis des Meisters; es war bereits der sechste Sieg in dieser deutlichen Höhe.