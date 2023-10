Fußball

00:00 Uhr

TSV Gersthofen kann Überzahl nicht nutzen

Das hat weh getan. Obwohl 50 Minuten in Überzahl, verloren Manuel Rosner und der TSV Gersthofen in Wörnitzstein mit 1:3.

Plus Obwohl der TSV Gersthofen 50 Minuten mit einem Mann mehr spielt, setzt es eine 1:3-Niederlage in Wörnitzstein.

Artikel anhören Shape

Hatte der TSV Gersthofen am vergangenen Spieltag eine nummerische Überzahl zu einem 2:1-Sieg gegen den VfL Ecknach genutzt, so lief es diesmal anders. Obwohl man nach einer Gelb-Roten Karte gegen Dominik Bobinger 50 Minuten mit einem Mann mehr auf dem Platz stand, schoss der SV Wörnitzstein-Berg am Ende zwei Tore mehr und die Lechstädter verloren das Spiel der Bezirksliga Nord mit 1:3. Dabei stand ihnen vor allem ein Mann im Weg.

Der hitzige Kampf deutete sich schon nach sechs Minuten an, als Bobinger nach einem Foul in der eigenen Hälfte eine Zeitstrafe bekam. Den fälligen Freistoß jagte Marco Ruppenstein aus 30 Meter unhaltbar zum 0:1 ins Kreuzeck. In der 37. Minute erzielte Jonas Veh den 1:1-Ausgleich. Vier Minuten nach der Pause köpfte derselbe Spieler zum 2:1 für die in Unterzahl agierenden Hausherren ein. Fünf Minuten später verhinderte der Pfosten das 3:1 (54.). Gersthofen drückte in Überzahl auf den Ausgleich, scheitere jedoch immer wieder am überragenden SVW-Torhüter Martin Müller.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen