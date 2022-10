TSV Gersthofen kassiert fünfte Niederlage in Folge

Plus Obwohl elf Spieler fehlen zeigt sich der TSV Gersthofen beim 1:2 gegen die SpVgg Unterhaching II im Gegensatz zum 1:7-Debakel in Sonthofen verbessert.

Mit der fünften Niederlage in Folge hat der TSV Gersthofen die Vorrunde der Landesliga Südwest abgeschlossen. Das 1:2 gegen die SpVgg Unterhaching II hat jedoch keinen Einfluss auf die Tabelle, da die U23 des Regionalligisten außer Konkurrenz spielt.