TSV Gersthofen: „Kein Prozent nachlassen!“

Plus Landesligist TSV Gersthofen kann beim Schlusslicht TV Erkheim nur verlieren. Deshalb erwartet Trainer Gerhard Hildmann das schwerste Spiel der Saison.

Für weite Teile Bayerns gibt es am Wochenende Warnungen vor Gewittern und Starkregen. Gerhard Hildmann, der Trainer des Landesligisten TSV Gersthofen, hat seine Mannschaft eindringlich vor Schlusslicht TV Erkheim gewarnt, bei dem die Lechtaler am Sonntag (Anpfiff 15 Uhr) gastieren. „Das wird das schwerste Spiel der Saison. Da kannst du nur schlecht aussehen, weil jeder einen Sieg erwartet“, hebt der Coach verbal den Zeigefinger.