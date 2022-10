TSV Gersthofen kommt gewaltig unter die Räder

Plus 1:7-Klatsche für TSV Gersthofen beim Landelsiga-Herbstmeister 1. FC Sonthofen.

Mit der höchsten Niederlage seit der Zugehörigkeit zur Fußball-Landesliga Südwest hat der TSV Gersthofen die Vorrunde abgeschlossen. Die Schützlinge von Trainer Gerhard Hildmann gerieten beim damit als Herbstmeister feststehenden 1. FC Sonthofen mit 1:7 unter die Räder.