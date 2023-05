Fußball

05.05.2023

TSV Gersthofen muss den nächsten Schock verdauen

Plus Okan Yavuz, der Kapitän des Landesligisten TSV Gersthofen, fällt mit einem Kreuzbandriss für den Rest der Saison aus.

Von Oliver Reiser

Gerhard Hildmann und die Fußballer des TSV Gersthofen waren geschockt, als Okan Yavuz am Dienstagabend seine Diagnose verkündete: Kreuzbandriss. „Das ist der ganz normale Wahnsinn! So eine Saison habe ich in meiner langen Trainerkarriere noch nie erlebt“, zeigte sich der Gersthofer Coach fassungslos. Damit ist für den Kapitän, der nach einem komplizierten Fingerbruch in der Vorbereitung erst langsam wieder in die Puschen gekommen war, die Saison beendet.

Dabei hatte man mit dem 29-Jährigen fest für die Relegationsspiele gerechnet. Doch selbst die sind plötzlich in Gefahr. Da Schlusslicht TSV Hollenbach zwei der letzten drei Spiele gewonnen hat, ist der TSV Gersthofen wieder unter Druck geraten. Bei vier noch ausstehenden Spielen beträgt der Vorsprung auf den einzigen Direktabstiegsplatz der Landesliga Südwest nur noch sechs Zähler. „Die Relegation ist kein Selbstläufer“, sagt Gerhard Hildmann, „wir müssen da schon noch was tun.“

