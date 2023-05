Fußball

13.05.2023

TSV Gersthofen seit 311 Minuten ohne Torerfolg

Plus Der ersatzgeschwächte TSV Gersthofen verliert gegen den Tabellendritten VfB Durach mit 0:3 und einen weiteren Spieler.

Von Oliver Reiser Artikel anhören Shape

Für den TSV Gersthofen wird dir Luft in der Fußball-Landesliga Südwest immer dünner. Gegen den Tabellendritten VfB Durach verloren die Ballonstädter am Freitagabend mit 0:3. Damit blieben die Schützlinge von Trainer Gerhard Hildmann bereits im dritten Spiel in Folge ohne einen Torerfolg. Seit 311 Minuten hat man nicht mehr ins gegnerische Gehäuse getroffen.

Gegen die ersatzgeschwächten Gersthofer, bei denen Kapitän Okan Yavuz, sein Stellvertreter Stefan Heger, Manuel Rosner, Manuel Lippe fehlten und nach 28 Minuten auch noch Nico Baumeister verletzt ausscheiden musste, genügte den Gästen aus dem Allgäu eine durchschnittliche Leistung, um die drei Punkte mitzunehmen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen