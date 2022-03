TSV Gersthofen trifft auf die Mannschaft der Stunde

Plus Beim Gastspiel beim zuletzt dreimal siegreichen FC Memmingen II fehlt ein wichtiger Spieler.

Nach drei Niederlagen in Folge hat der TSV Gersthofen im Derby gegen Schlusslicht SV Cosmos Aystetten den Bock umgestoßen und den ersten Sieg im Jahr 2022 eingefahren. „Jetzt kommt ein ganz dickes Brett“, sagt Trainer Gerhard Hildmann vor dem Auswärtsspiel beim FC Memmingen II (Samstag, 14 Uhr). „Wir sind gegen die Mannschaft der Stunde krasser Außenseiter. Der Tabellenstand sagt gar nichts aus.“