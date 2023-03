TSV Gersthofen verpasst den Befreiungsschlag

Plus Für 60 Minuten hat der TSV Gersthofen das rettende Ufer in der Landesliga erreicht. Weil beste Chancen nicht genutzt werden, kassiert man mit dem einzigen Torschuss des SC Olching den bitteren Ausgleich.

Als Nico Baumeister in der in der 26. Minute den Führungstreffer erzielte, hatte der TSV Gersthofen vorübergehend die Relegationsränge der Fußball-Landesliga Südwest verlassen. Doch nach einer Stunde platze der Traum vom Sprung auf einen Platz ans rettende Ufer. Mit dem ersten Schuss aufs Gersthofer Tor gelang dem SC Olching in der 86. Minute noch der 1:1-Ausgleich.

Die Schützlinge von Trainer Gerhard Hildmann hatten den Befreiungsschlag verpasst, weil sie beste Chancen nicht verwerten konnten. Unmittelbar vor dem 1:0 scheiterte bereits Kerem Bakar aus drei Metern am Beim von Olchings Keeper Michael Loroff. Die anschließende Ecke verwertete Baumeister im Stile eines Torjägers. In der 45. Minute schoss Baumeister nach Vorarbeit des eminent laufstarken Jermaine Meilinger drüber. Einzige Aufreger einer ansonsten ereignislosen ersten Halbzeit waren ein paar rüde Fouls der Gäste und ein Zusammenstoß von Michael Hildmann mit Benedikt Wiegert, der Rudelbildung auslöste.

TSV Gersthofen mit viel Kampf statt Kultur

Der TSV Olching machte im zweiten Durchgang wesentlich mehr Druck, doch die Angreifer bissen sich an der kompromisslosen Gersthofer Hintermannschaft die Zähne aus. Mit viel Kampf statt Kultur hatten die Lechstädter das Geschehen aber weitgehend unter Kontrolle. Ja, sie versäumte es sogar, den Deckel drauf zu machen. Nach einem schnell ausgeführten Freistoß von Stefan Heger scheiterte erst Baumeister am Gästekeeper, den Nachschuss von Meilinger kratzte Maximilian Herrmann von der Linie (51.). Vier Minuten später stand Bakar allein vor dem Torhüter und konnte ihn nicht überwinden (55.). Längst hätte es 2:0 oder gar 3:0 stehen müssen.

Ungenügende Chancenverwertung rächt sich

Die ungenügende Chancenverwertung sollte sich noch rächen. Zunächst zog Dominik Dietrich allein auf und davon, zielte jedoch zum Glück am langen Pfosten vorbei (68.). Olching setzte mit zahlreichen Wechseln alles auf eine Karte. In der 86. Minute war es dann soweit. Der eingewechselte Kerem Kavuk tanzte die Gersthofer Abwehr aus und netzte zum 1:1 ein. Es war der erste Schuss aufs Tor von Schlussmann Nico Hopfenzitz. Fast hätte Kavuk in letzter Minute noch zum 1:2 getroffen. Doch das wäre des Schlechten dann doch zu viel gewesen.

TSV Gersthofen: Hopfenzitz – Tjarks, M. Hildmann, Gai, Halilovic (89. Rosner) - Heger – T. Hildmann, Meilinger (81. Okan Yavuz), Oktay Vavuz (90. Schenk) – Bakar (76. Kine), Baumeister (69. Harambasic).

SC Olching: Loroff – Batarilo-Cerdic, (82. Agbavon), Milla Nava, Herrmann, Obermeier – Wiegert (67. Kossi), Vnuk, Vollmer, Ceker (73. Ecker) –Heiß (60. Sostmann), Dierich (73. Kavuk).

Tore: 1:0 Baumeister (26.), 1:1 Kavuk (86.). – Schiedsrichter: Unterholzner (Velden) - Zuschauer: 94