11.11.2023

TSV Gersthofen verpennt wieder den Start

Für den TSV Gersthofen wäre gegen Spitzenreiter TSV Wertingen trotz eines schnellen 0:2-Rückstandes mehr drin gewesen. Allein Kapitän Okan Yavuz vergab zwei Riesenchancen, so dass man sich am Ende mit 2:3 geschlagen geben musste. Foto: Marcus Merk

Plus Nach schnellem 0:2-Rückstand reicht es trotz tollem Kampf nicht mehr zum Ausgleich und der TSV Gersthofen unterliegt Spitzenreiter TSV Wertingen mit 2:3.

Eigentlich hätte alle Alarmsirenen in höchster Lautstärke schrillen müssen, denn schon im Hinspiel lag der SV Gersthofen gegen den TSV Wertingen nach fünf Minuten mit 0:2 zurück. Doch auch gestern Abend verpennten die Ballonstädter den Start und mussten bereits nach elf Minuten einem 0:2-Rückstand hinterherlaufen. So gab es für die tapfer kämpfenden Schwarz-Gelben, die ein Unentschieden verdient gehabt hätten, am Ende eine bittere 2:3-Niederlage.

Was für ein Deja-Vu-Erlebnis. Bereits nach 180 Sekunden lag der Ball im Gersthofer Tor. Maximilian Behams Freistoß bugsierte Alexander Wiedemann zum 0:1 in die Maschen. Nachdem Fabian Bühler an Wertingens Torhüter Marco Scherl gescheiterte war (6.), landete eine Blaupause der Aktion vor dem 0:1 (Freistoß Beham, Direktabnahme Wiedemann) an der Querlatte. David Spizert knallte den Abpraller drüber (8.). „Aufwachen!“, tönte es von der Gersthofer Trainerbank. Doch die Rufe verhallten ungehört. Nach einem Abspielfehler im Mittelfeld zog David Spizert aus abseitsverdächtiger Position auf und davon und versenkte den Ball eiskalt zum 0:2.

