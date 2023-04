Fußball

18:30 Uhr

TSV Gersthofen: Vorbereitung auf die Relegation

Plus Der TSV Gersthofen will mit guten Leistungen Selbstvertrauen tanken. Ein weiterer Neuzugang steht fest.

Als der TSV Gersthofen am 25. September vergangenen Jahres beim FC Ehekirchen mit 4:0 den zweiten Auswärtssieg in Folge feiern konnte und damit auf einen einstelligen Tabellenplatz geklettert war, schien der Klassenerhalt in der Fußball-Landesliga schon fast greifbar vor Augen. Doch dann folgten eine Serie von zehn sieglosen Spielen und der Absturz in den Tabellenkeller. Sieben Monate später ist für die Lechstädter die Relegation Realität, während der FC Ehekirchen am Freitag (18 Uhr) als Tabellenzweiter zum Rückspiel in der Abenstein-Arena aufläuft.

„Wir müssen realistisch bleiben“, sagt Gerhard Hildmann. Der Trainer des TSV Gersthofen betrachtet die restlichen fünf Spiele bis zum Saisonende gegen Ehekirchen, in Weißenburg, gegen Durach, in Gilching und gegen den designierten Meister 1. FC Sonthofen als Vorbereitung auf die Relegationsspiele. Dabei will man natürlich bestmöglich abschneiden, um mit einem guten Gefühl in die K.o.-Partien zu gehen.

