Fußball

18.11.2022

TSV Gersthofen will die Relegationsfalle vermeiden

Keinen Zentimeter Raum will Gersthofens Kapitän Okan Yavuz seinem ehemaligen Mitspieler Ricardo Anzano lassen, der jetzt für den TSV Hollenbach am Ball ist. Im Hinspiel gab es ein torloses Unentschieden.

Plus Warum der TSV Gersthofen das Kellerderby gegen das Schlusslicht TSV Hollenbach unbedingt gewinnen will.

Von Oliver Reiser

„Die Tabelle lügt nicht“, sagt Gerhard Hildmann, der Trainer des TSV Gersthofen, vor dem absoluten Kellerderby der Fußball-Landesliga Südwest gegen den TSV Hollenbach. Unter Flutlicht stehen sich am Freitag, 19.30 Uhr in der Abenstein-Arena der Tabellenvorletzte und das Schlusslicht gegenüber. Während es für den Aufsteiger aus dem Landkreis Aichach/Friedberg bereits ein Schicksalsspiel ist, sieht es Hildmann nicht von existenzieller Bedeutung. „Aber wir wollen verhindern, dass der Abstand zu den sicheren Plätzen immer größer wird. Und wir wollen keinesfalls in die Relegationsfalle tappen.“

