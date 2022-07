TSV Gersthofen will nicht wieder mit leeren Händen dastehen

Plus "Wir wissen, dass es verdammt schwer wird“, sagt Gersthofens Trainer Gerhard Hildmann vor dem Spiel beim TSV Hollenbach. Warum er trotzdem zuversichtlich ist.

Den Saisonstart hat man sich beim TSV Gersthofen ein bisschen anders vorgestellt. Nach drei Spieltagen aber erst zwei gewerteten Spielen stehen die Ballonstädter auf dem einzigen Direktabstiegsplatz der Fußball-Landesliga Süd. Würden mit dem SC Ichenhausen, der seine Mannschaft zurückgezogen hat, und der SpVgg Unterhaching II, die außer Konkurrenz spielt, nicht noch zwei Mannschaften hinter dem TSV stehen, wäre man aktuell Träger der Roten Laterne. Sei es, wie es wolle, so langsam aber sicher sollte man mit dem Punkten beginnen, und vom Auswärtsspiel beim TSV Hollenbach (Freitag, 18.30 Uhr) nicht mit leeren Händen zurückkommen. „Wir wissen, dass es verdammt schwer wird“, sagt Trainer Gerhard Hildmann.