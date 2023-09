Fußball

09.09.2023

TSV Gersthofen zeigt sich im Derby gieriger

Plus Im Landkreisduell der Bezirksliga Nord fertigt ein wiedererstarkter TSV Gersthofen den zuletzt mit drei Siegen in Folge glänzenden TSV Meitingen 3:1 ab.

Der TSV Gersthofen scheint wieder in der Erfolgsspur. Nach fünf Niederlagen in Folge gelang den Schwarz-gelben im Landkreisderby der Fußball-Bezirksliga Nord am Freitagabend ein 3:1-Sieg gegen den TSV Meitingen, dessen Serie von drei Siegen in Folge damit abrupt beendet wurde.

Das Derby brauchte vor 350 Zuschauern auf der gut besetzten Tribüne einige Anlaufzeit. Nach einer Gedenkminute für den verstorbenen Ali Dabestani, der für beide Vereine gespielt hatte, waren zunächst mehr Nickligkeiten als fußballerische Leckerbissen angesagt. Beide Mannschaften wollten keine Fehler machen. Der TSV Gersthofen, bei dem Kapitän Okan Yavuz nach seiner Rotsperre wieder dabei war und zusammen mit seinem Bruder Oktay das Herzstück im Mittelfeld bildete, wirkte von Beginn an aggressiver und gieriger auf den Sieg. Meitingen enttäuschte vor allem in Spiel nach vorne.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

