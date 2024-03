Fußball

30.03.2024

TSV Gersthofen zeigt sich völlig losgelöst

Plus Admir Omerbegovic und Fabian Bühler treffen beim lockerer 4:0-Sieg des TSV Gersthofen gegen den TSV Rain II doppelt.

Von Oliver Reiser

Gleich viermal konnte Stadionsprecher Sami Babovic „Major Tom“, die neue Torhymne der Fußball-Nationalmannschaft, abspielen. „Völlig losgelöst“, präsentierte sich der TSV Gersthofen nämlich beim 4:0-Heimsieg gegen den abstiegsbedrohten TSV Rain II. Admir Omerbegovic mit zwei Treffern im ersten Durchgang und Fabian mit Bühler mit zwei Buden in der zweiten Halbzeit teilten sich die Torausbeute. Gegen die harmlosen Gäste waren noch etliche Treffer mehr drin gewesen.

Lag beim 3:1 gegen den VfR Neuburg am vergangenen Freitag noch ein Hauch von Frühling in der Luft, servierten die Ballonstädter diesmal bei wesentlich kühleren Temperaturen den Gegner eiskalt ab. Gersthofen startet furios. Schon nach zehn Minuten durfte „Major Tom“ zum ersten Mal durchstarten. Nahezu ungestört konnten Adnan Muminovic und Jermaine Meilinger, der kurz zuvor noch knapp vorbei geschossen hatte, das frühe 1:0 vorbereiten. Der mutterseelenallein im Strafraum stehende Admir Omerbegovic netzte eiskalt ein (10.). Er hätte den Torhüter noch fragen können, wo er den Ball hin haben will.

