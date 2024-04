Fußball

08.04.2024

TSV Leitershofen zeigt im Spitzenspiel Moral

Plus Tabellenführer TSV Leitershofen dreht im Gipfeltreffen gegen die SpVgg Auerbach-Streitheim einen 0:2-Pausenrückstand noch in einen 3:2-Sieg um und bleibt weiter ungeschlagen

Von Bernd Reiser

Wie der 1. FC Heidenheim am Vortag gegen den FC Bayern München drehte der Tabellenführer TSV Leitershofen im Spitzenspiel gegen die SpVgg Auerbach-Streitheim einen 0:2-Rückstand zur Pause in einen 3:2-Erfolg und bleibt damit weiter an der Tabellenspitze der Kreisklasse Nordwest.

Nachdem Julian Geldhauser die SpVgg Auerbach-Streitheim mit einem spektakulären Eigentor bereits nach 13 Minuten in Führung gebracht hatte, konnte das Team um Spielertrainer und Spielgestalter Samet Kurt die Partie über weite Strecken klar dominieren. Die Gastgeber waren nicht in der Lage die Hintermannschaft der SpVgg aus der Ruhe zu bringen und die Gäste waren mit ihrem Kombinationsspiel immer wieder gefährlich. Nach einem sehenswerten Konter bediente Philipp Hildensperger seinen Teamkollegen Thomas Hemm mustergültig, und dieser sorgte mit einem Schlenzer aus 14 Metern bereits in der 19. Minute für das 0:2. Bis zum Pausenpfiff waren die Gäste klar spielbestimmend und der Aufwand, den der TSV Leitershofen betrieb, führte zu keiner einzigen Tormöglichkeit.

