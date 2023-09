TSV Lützelburg mit zwei Sonntagsschüssen zum Sieg

Plus Spitzenreiter TSV Lützelburg tut sich in der A-Klasse Nordwest gegen Aufsteiger Ellgau schwer.

Weiterhin mit weißer Weste unterwegs sind die Spitzenreiter aus Lützelburg und Erlingen. Beide Teams konnten auch an diesem Spieltag ihre Spiele gewinnen und haben die maximale Punkteausbeute auf dem Konto.