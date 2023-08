Fußball

07.08.2023

TSV Meitingen geht im Derby leer aus

Obwohl es hier so aussieht, bekam die Meitinger Hintermannschaft um Xhevalin Berisha (links) die Wertinger Foto: Karin Tautz

Plus TSV Wertingen zeigt sich beim 2:0-Sieg in Meitingen mit dem längeren Atem, weil die Gäste nachlegen können und die Torschützen von der Bank kommen.

So kalt und ungemütlich, wie es nach dem Schlusspfiff an diesem Herbstabend im Hochsommer in den Lechauen war, wird es in den nächsten Wochen auch beim TSV Meitingen zugehen. Die Lechtaler gingen auch im Derby gegen den TSV Wertingen leer aus und müssen weiter auf den ersten Punktgewinn in dieser Saison warten, während die Zusamstädter mit sechs Punkten vorneweg marschieren. Wie schon vergangenen Woche beim 4:2-Sieg gegen den TSV Gersthofen hatten die Wertinger den längeren Atem und kamen in der Schlussphase noch zu den beiden Treffern zum 2:0-Auswärtssieg.

Aber schon vom Anpfiff weg wirbelten die Wertinger durch die Meitinger Abwehrreihe, in der Xhevalin Berisha die zentrale Position für den gesperrten Raphael Mahler eingenommen hatte. Mit großem Einsatz konnten die brandgefährlichen Gästeangreifer David Spizert, Manuel Rueß und Marcel Mayr in Schach gehalten werden. Was aufs Tor kam, kam zu ungenau, sodass Niklas Schmitt keine Mühe hatte. Bei einem Aufsetzer auf regennassem Boden aus 20 Metern von Maximilian Beham musste er sein ganzes Können aufbieten, um den Ball um den Pfosten zu lenken (28.). Die erste Chance für Meitingen gab es in der 21. Minute, als Alexander Heider nach einer Unachtsamkeit zum Kopfball kam – Torhüter Sando Scherl hatte aber aufgepasst. In der 30 Minute wurde Michael Meir von Matteo Duvnjak genial bedient. Dessen Tänzchen wurde jedoch von Marco Schiermoch in letzter Sekunde unterbunden. Meitingen war jetzt ein bisschen besser im Spiel, nachdem die Gäste zunächst eindeutig dominiert hatten.

