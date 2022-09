Fußball

TSV Meitingen ist auf der Suche nach dem Flow

Plus Spielertrainer Denis Buja will mit seiner Mannschaft in der Bezirksliga Nord gegen den entthronten Spitzenreiter VfL Ecknach nachlegen.

Mit zwei Siegen in Folge hat der TSV Meitingen die Bilanz in der Fußball-Bezirksliga Nord wieder alles auf Anfang gestellt. Vier Siege stehen vier Niederlagen gegenüber. Im zweiten Heimspiel in Folge will man nun die Punktausbeute ins Positive bringen. Von einem „Flow“ will Spielertrainer Denis Buja aber vor dem Spiel gegen Co-Spitzenreiter VfL Ecknach (Sonntag, 15 Uhr) noch nicht sprechen. „Die zwei Siege tun gut und waren auch gefordert“, sagt er, „erst wenn wir jetzt nachlegen, dann sind wir vielleicht im Flow.“

