vor 33 Min.

TSV Meitingen kommt unter die Räder

Plus Nach der erneuiten 1:4-Niederlage beim FC Günzburg stecken die Lechtaler tief im Keller.

Der TSV Meitingen bleibt in der Fußball-Bezirksliga Nord weiter ohne Punktgewinn. Im vierten Spiel gab es für die ersatzgeschwächten Lechtaler beim FC Günzburg mit 1:4 die vierte Niederlage.

Alle acht Günzburger Treffer in dieser noch jungen Spielzeit haben die Angreifer Maximilian Lamatsch und Tim Paulheim erzielt. Die beiden waren vor 120 Zuschauenden von Beginn an hellwach und sorgten schnell für einen beruhigenden Vorsprung – unterstützt von gut aufgelegten Teamkameraden und einer Meitinger Abwehr, die sich aktuell nicht bezirksliga-tauglich präsentierte. Den Günzburgern war’s verständlicher Weise egal. Paulheim legte auf für Lamatsch und der hatte keine Mühe, das Zuspiel zu verwerten (8.). Weil’s so schön war, probierten es die Platzherren gleich noch mal – mit Erfolg. Lamatsch schloss aus dem Herzen des Strafraums unbedrängt ab (10.). Tor Nummer drei steuerte Paulheim bei, der unbehelligt von den Gäste-Abwehrspielern eine Hereingabe von Lamatsch einköpfte (14.).

