TSV Meitingen lädt zum Toreschießen ein

Plus Nach vier Siegen in Folge und 414 Minuten ohne Gegentreffer hat es den TSV Meitingen beim Spitzenreiter TSV Aindling erstmals wieder erwischt.

Vier Siege in Folge – zwei davon noch in 2022 – hat der TSV Meitingen verbuchen können, Torhüter Niklas Schmitt ist dabei 414 Minuten ohne Gegentreffer geblieben. Am gestrigen Freitagabend hat es die Lechtaler unter Flutlicht erstmals wieder erwischt. Beim Spitzenreiter TSV Aindling musste man mit 0:3 die Segel streichen.

Nach starkem Beginn des TSV Meitingen bekamen die Gastgeber immer mehr Oberwasser. Bei Chancen des Ex-Meitingers Matthias Schuster (14. und 33.) sowie einem Kopfball von Raphael Mahler an den eigenen Torwinkel (20.) hatte man ziemlich viel Glück.

Denis Buja trifft nur den Pfosten

Die entscheidenden Szenen spielten sich dann unmittelbar vor und nach der Pause ab. Wer weiß, wie das Spiel gelaufen wäre, wenn Denis Buja Sekunden vor dem Halbzeitpfiff einen Steckpass von Arthur Fichtner nicht an den Pfosten geknallt hätte? Wenn das Wörtchen nicht wäre. Denn unmittelbar nach dem Wiederanpfiff schlug es im Gehäuse der Gäste ein. Die Hintermannschaft des TSV Meitingen war wohl gedanklich noch in der Kabine, als ein weiter Ball vom Anspiel weg Florian Bobinger vor die Füße fiel. Der Westendorfer im Aindlinger Trikot ließ sich diese Gelegenheit zum 1:0 nicht entgehen (46.).

Meitingens Fußball-Boss Torsten Vrazic hatte den Treffer gar nicht mitbekommen, denn er war zu diesem Zeitpunkt noch mit Ex-Trainer Paolo Mavros beim Kaffeetrinken. Die beiden haben auch nicht gesehen, dass Denis Buja bei einem Kopfball zum zweiten Mal das Aluminium anvisierte. Diesmal war’s die Querlatte (51.). Einen Eckball von Simon Kewitz verpasste der diesmal unauffällig Michael Meir nur knapp (55.).

Zwei Minuten war dann die Entscheidung gefallen. Erneut lud die Meitinger Hintermannschaft den Gegner zum Toreschießen ein. Erst schoss man Moritz Wagner an, von dem der Ball dann bei Antonio Mlakic landete, der zum 2:0 abschloss. Der Meitinger Widerstand war nun gebrochen. Aindling wurde immer dominanter, während die Gäste einen Fehler nach dem anderen produzierten. Fatlum Talla ließ gleich fünf Mann stehen, jagte das Spielgerät dann jedoch in den Aindlinger Nachthimmel (62.). Die Einladung zum Toreschießen des zuletzt so starken Emanuel Zach nahm Talla dann aber dankend an, bediente Anton Schöttl, der zum 3:0 abschloss. Damit waren die Meitinger am Ende gut bedient.

TSV Aindling: Berger – Robinson (88. Wiesmüller), Burghart, Menhart, Mlakic (86. Malinic), Schöttl, Woltmann, Schuster (63. Karaduman), Bobinger (77. Atay), Wagner (73. Danner), Talla.

TSV Meitingen: Schmitt – Winkler (74. Falch), Mahler, Zach, Peuser – Kewitz, Fichtner – Meir, Buja, Hummel (55. Duvnjak), Erhard (74. Riemensperger).

Tore: 1:0 Bobinger (46.), 2:0 Mlakic (57.), 3:0 Schöttl (68.). – Schiedsrichter: Fabian Hegener. – Zuschauer: 250.