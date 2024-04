TSV Meitingen landet einen Befreiungsschlag

Der TSV Meitingen zieht sich in der Bezirksliga Nord selbst aus dem Abstiegskampf.

Ende der Woche aus Sorge eines Abstiegskampfes noch den Meitinger Weg hinterfragt, wurde Meitingens Trainer Denis Buja eines Besseren belehrt. Die Mischung zwischen jungen Eigengewächsen und Routiniers war der Schlüssel beim 4:1 (3:0)-Heimerfolg in der Fußball-Bezirksliga Nord gegen die Bayernliga-Reserve des FC Gundelfingen.

Nach zwei Großchancen durch Alexander Heider (8.) und Michael Meir (13.) brachte Heider seinen zweiten Versuch nach einer Ecke von Simon Kewitz per Kopf im langen Eck unter (25.) - der Türöffner. Kurz darauf scheiterten Mathias Heckel und Meir (31.). Einen genialen Pass von Spielmacher Andreas Hummel durch die Schnittstelle lupfte Lukas Erhard ebenso sehenswert über Gästekeeper Florian Lindel zum 2:0 (35.). Den Halbzeitstand markierte Heckel Sekunden später per Strafstoß, nachdem Heider alleine vor dem Tor zu Fall gebracht worden war (37.).

Nach einer kleinen Schwächephase kurz nach Wiederanpfiff, in der die Gäste nach einer kleinen Unachtsamkeit von TSV-Keeper Luca Peuser durch Denisz Toth glücklich auf 3:1 verkürzten (49.), fingen sich die Hausherren nach einem Doppelwechsel ab der 70. Minute wieder. So ließ auch das nächste Tor nicht lange auf sich warten: Meir über außen mit einer scharfen Hereingabe. Heider stand goldrichtig und schob eiskalt zum 4:1-Endstand ein. Nachdem sich Griesbeckerzell und Rain II mit 1:1 auf dem Nebenschauplatz trennten, könnte den Lechtaler ein Sieg aus den letzten vier Spielen zum Klassenerhalt in der Bezirksliga Nord ausreichen. (vra)

TSV Meitingen: L. Peuser, Fritsch, Mahler, Berisha (80. R. Peuser), Heckel (83. Falch), Heider, Erhard (72. Duvnjak), Zach, Meir (76. Bobinger), Hummel, Kewitz (66. Chouiloulidis).

FC Gundelfingen II: Lindel, Groepper (21. Neubieser), Toth, Hauf, Rembold, Schön, Werner (78. Schneider), Neher, Eberle, Brugger, Karpf.

Tore: 1:0 Heider (25.), 2:0 Erhard (35.), 3:0 Heckel (37./Foulelfmeter), 3:1 Toth (49.), 4:1 Heider (75.). - Schiedsrichter: Lennart Walcher. - Zuschauer: 160.