Fußball

02.10.2023

TSV Meitingen löst Pflichtaufgabe souverän

Plus Der TSV Meitingen meldet sich mit einem 4:0-Sieg in Gundelfingen in der oberen Tabellenhälfte zurück.

Von Nicolai Vrazic Artikel anhören Shape

Der TSV Meitingen ist auf dem besten Weg, seinen Fehlstart mit vier Niederlagen in Folge in der Fußball-Bezirksliga Nord wieder gutzumachen. Denn der 4:0 (3:0)-Sieg bei der Bayernliga-Reserve des FC Gundelfingen war der sechste im siebten Spiel. Damit melden sich die Lechtaler zurück in der oberen Tabellenhälfte.

Der TSV Meitingen wollte seiner Favoriten-Rolle unbedingt gerecht werden. Die Elf des Trainergespanns Brückner/Buja agierte demnach von Beginn an mit ordentlich Zug und Pressing gegen den Ball. Drei Anläufe brauchten die Gäste bis zur verdienten Führung, wobei sie auch demonstrierten, wie einfach Fußball sein kann: Emmanouil Chouiloulidis auf Duvnjak, der steckt lang durch auf Lukas Erhard, Querpass auf Heider, der unbedrängt zur 0:1-Führung einschob (23.). Aus dem Nichts ging kurz nach Wiederanpfiff ein Raunen durch das Schwabenstadion, als Raphael Schneider aus der Drehung das Kreuzeck nur um Millimeter verfehlte (25.). Das sollte es aber im ersten Durchgang aufseiten der Gastgeber gewesen sein. Meitingen stand hinten stabil, war vorne sehr agil. Als Heider im Strafraum gefoult wurde, netzte Mathias Heckel den fälligen Strafstoß zum 0:2 ein (41.). Nur drei Minuten später zeigte Schiedsrichter Alexander Bienert wegen Handspiels erneut auf den Punkt - Chouiloulidis, dessen Tor durch das Handspiel vereitelt wurde, erhöhte mit dem Halbzeitpfiff vom Punkt auf 0:3 (45.).

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen