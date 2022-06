TSV Meitingen muss Offensivspektakel teuer bezahlen

Plus Zwei Verletzte beim 4:4 im Testspiel gegen den TSV Neusäß, für den ein Neuzugang zweimal trifft.

Ein Offensivfeuerwerk brannten der TSV Meitingen und der TSV Neusäß im Testspiel ab, das 4:4 endete. Mit 2:0 gewann der Augsburger Kreisligist SpVgg Westheim gegen den Ost-Vertreter BC Aichach.