TSV Meitingen: Nachlegen ist jetzt Pflicht

Plus Der TSV Meitingen empfängt bereits am Freitag den Aufsteiger FC Maihingen

Nach vier Niederlagen in Folge hat der TSV Meitingen den freien Fall durch die Tabelle der Fußball-Bezirksliga Nord gestoppt. Das 3:1 beim Aufsteiger TSV Rain II war „ein bisschen dreckig, aber es war auch viel Gutes dabei“, blickt Spielertrainer denis Buja zurück. „Jetzt ist nachlegen Pflicht!“, fordert er vor dem Heimspiel gegen den FC Maihingen, das auf Bitten der Gäste, die am Samstag ein Dorffest haben, auf Freitagabend (Anpfiff 18 Uhr) verlegt wurde.