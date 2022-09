TSV Meitingen pirscht sich an die Spitze ran

Plus Nach dem dritten Sieg in Folge sind die Buja/Brückner-Schützlinge wieder auf Tuchfühlung mit der Tabellenspitze. Der Erfolg hätte noch höher ausfallen können.

Der TSV Meitingen hat sich mit dem dritten Sieg in Folge, einem 3:0-Sieg gegen den VfL Ecknach, an das Führungsduo der Fußball-Bezirksliga Nord herangepirscht und liegt nur noch einen Zähler hinter dem punktgleichen Führungstrio.