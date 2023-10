Fußball

23.10.2023

TSV Meitingen verliert Spiel und Spielmacher

In Schieflage gerieten Andreas Hummel und der TSV Meitingen. Nach fünf Siegen in Folge gab es im Verfolgerduell gegen den FC Stätzling (von links: Loris Horn und Tim Sautter) eine 0:3-Heimniederlage. Foto: Karin Tautz

Plus Bei der 0:3-Heimniederlage des TSV Meitingen im Verfolgerduell gegen den FC Stätzling zieht sich Matteo Duvnjak eine schwere Knieverletzung zu.

Der TSV Meitingen hat nicht nur das Verfolgerduell der Fußball-Bezirksliga gegen den FC Stätzling mit 0:3 verloren, sondern auch seinen Spielmacher Matteo Duvnjak mit einer schweren Knieverletzung. Es war vor allem in der ersten Halbzeit das erwartete Spitzenspiel vor 340 Zuschauer, bei dem der FC Stätzling das Spiel machte, der TSV jedoch die hundertprozentigen Torchancen hatte. Bei einer dieser verletzte sich Spielmacher Mateo Duvnjak schwer am Knie.

Stätzling spielte von Anfang an durch ihre spielerische Klasse mit massivem Pressing auf das Heimtor, ohne jedoch gefährliche Aktionen im Strafraum zu erwirken. Die Lechtaler verteidigten ruhig und stabil und erarbeiteten sich mit viel Aufwand jene Situation in der 24. Spielminute, als sich Duvnjak den Ball eroberte und diesen an Torhüter Fabian Rosner vorbei legte. Das Spielgerät verfehlte um Zentimeter das Tor und Duvnjak ging zum Schrecken aller schmerzverzerrt zu Boden. Er konnte aufgrund einer schweren Knieverletzung nicht mehr weiterspielen und musste durch Alexander Heider ersetzt werden.

