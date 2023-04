TSV Meitingen zeigt mentale Stärke

Plus In der Nachspielzeit erzwingt der TSV Meitingen nach Rückstand noch den Sieg.

Nach der 0:3-Derbyniederlage gegen den TSV Aindling stand für den TSV Meitingen in der Bezirksliga Nord gegen die abstiegsgefährdete Regionalliga-Reserve des TSV Rain Wiedergutmachung auf dem Zettel. Denn der Blick auf die aktuelle Tabelle lässt derzeit noch kein Team im Mittelfeld so richtig durchatmen.

Das Trainer-Duo Denis Buja und Christoph Brückner konnte am Gründonnerstag wieder auf die Dienste von Daniel Deppner und Alexander Heider bauen – mit sofortiger Wirkung auf das Spielgeschehen und einem klaren Chancenplus in der ersten halben Stunde. Die besten Chancen hatten Mateo Duvnjak (16.) und Alexander Heider (25.), doch erst rettet der Pfosten, dann Rains Schlussmann Vincent Uder. Chancenlos war Letzterer aber schließlich beim Querpass von Duvnjak und der Direktabnahme von Emanuel Zach, der sehenswert zur Führung verdientermaßen einnetzte (34.).