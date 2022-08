TSV Neusäß legt einen Blitzstart auf den Rasen

Plus Neusässer 3:0-Führung schon nach neun Minuten. Auch TSV Zusmarshausen mit Kantersieg.

Ein 3:0-Blitzstart bescherte dem TSV einen 5:2-Sieg beim TSV Königsbrunn. Trotz des ersten Punktgewinns kann der SSV Anhausen mit dem 2:2 bei Schwaben augsburg II nicht zufrieden sein.