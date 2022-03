TSV Neusäß macht das Spiel, der Gegner die Tore

Plus 1:2-Heimblamage gegen den Abstiegskandidaten TSV Schwabmünchen II. Elfmeter verschossen

„Wir haben das Spiel gemacht, Schwabmünchen nach unseren individuellen Fehlern die Tore“, ärgerte sich Klaus Raßhofer, der sportliche Leiter des TSV Neusäß, gestern Abend nach der 1:2-Heimpleite gegen den Abstiegskandidaten TSV Schwabmünchen II. Die Gäste gingen schon nach sieben Minuten durch Jonas Macht in Führung. Neusäß kam durch einen an Nelson Wongo verursachten Elfmeter zum Ausgleich, den der Gefoulte selbst verwandelte (54.). Kurz darauf blieb ihm ein weiterer Strafstoß versagt. Als die Neusässer Hintermannschaft zu schläfrig agierte, markierte Karl Sdzuy das 1:2 (74.). Den Ausgleich vergab Ertugrul Özdek, der mit einem Elfmeter scheiterte (80.). (oli)