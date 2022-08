TSV Neusäß stürmt in die nächste Runde

Plus Kreisligist siegt im Elfmeterschießen gegen die Rumpfmannschaft des SV Cosmos Aystetten

Für eine Überraschung sorgte der TSV Neusäß in der 3. Runde des Totopokals auf Kreisebene. Der Kreisligist warf den Bezirksligisten SV Cosmos Aystetten mit einem 7:6-Sieg nach Elfmeterschießen aus dem Wettbewerb. Auch der TSV Dinkelscherben hatte beim SSV Margertshausen alle Mühe, um mit einem 3:2-Erfolg in die nächste Runde einzuziehen.