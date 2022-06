Fußball

03.06.2022

TSV Täfertingen: Ein Traum platzt in 90 Sekunden

Plus Der TSV Täfertingen kann im Relegationsspiel zur Kreisliga Augsburg die Gunst der Stunde nicht nutzen und unterliegt dem TSV Königsbrunn mit 0:3.

Von Oliver Reiser

Es könnte sein, dass ein Fußballer des TSV Täfertingen diesen Traum gehabt hat: dass die Kreisliga Augsburg in „Kreisliga Neusäß“ umbenannt wird, weil dort in der kommenden Saison gleich vier Mannschaften aus der Stadt Neusäß vertreten sind. Zu den etablierten TSV Neusäß und der SpVgg Westheim gesellte sich am Wochenende der Überraschungs-Aufsteiger SV Ottmarshausen. Am gestrigen Donnerstagabend hätte sich auch der TSV Täfertingen in diesen erlauchten Kreis einreihen können.

