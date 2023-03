TSV Täfertingen stellt acht Spieler für die Elf der Woche

Plus In der Kreisklasse Nordwest kommen die Kicker nur aus vier Vereinen.

Es ist nur eine Spielerei, aber sie erfreut sich größter Beliebtheit: die „Elf der Woche“ auf unserem Onlineportal FuPa. Dabei können alle unter FuPa.net abstimmen, wer für eine Nominierung infrage kommt. Ob mit einem Viererpack, durch starke Abwehraktionen oder Glanzparaden: Diese „Elf der Woche“ bildet an jedem Spieltag die besten Kicker der jeweiligen Ligen ab. Sage und schreibe acht Spieler stellt an diesem Wochenende der TSV Täfertingen.

Der 1:0-Sieg gegen den Spitzenreiter TSG Thannhausen hat mit Michael Potnar, Sebastian Kaifer, Jonas Schuster und Dominik Osterhoff vier Kicker des SC Altenmünster in die Elf der Woche der Kreisliga West gespült. Dazu Elias Wüst und Benedikt Käsmayr auf die Ersatzbank.