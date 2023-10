TSV Welden ersten Sieg im Aufsteigerduell

Plus Der TSV Welden besiegt den TSV Merching durch einen Last-Minute-Treffer. TSV Zusmarshausen setzt sich im Verfolgerduell durch.

Im Verfolgerduell der Kreisliga Augsburg zwischen dem TSV Königsbrunn und dem TSV Zusmarshausen ging es eng zu und am Ende durften die Gäste die drei Punkte mit nach Hause nehmen. Der TSV Welden feierte im Aufsteigerduell gegen den TSV Merching mit 2:1 den ersten Sieg in der Kreisliga.