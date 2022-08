TSV Zusmarshausen ballert weiter

Plus 6:0-Sieg gegen Bezirksliga-Absteiger Viktoria. TSV Neusäß siegt ohne Trainer.

In einer hochklassigen Begegnung holte sich der SSV Anhausen verdient ein 2:2-Unentschieden gegen den bisherigen Tabellenführer FC Königsbrunn, wobei mit etwas Glück sogar ein Sieg möglich gewesen wäre. Der TSV Zusmarshausen feierte gegen Viktoria Augsburg den zweiten 6:0-Heimsieg in Folge. Der letzte gegen den TSV Schwabmünchen II ist jedoch aus der Wertung gefallen, da die Landesliga-Reserve aus dem Spielbetrieb zurückgezogen wurde. Der TSV Neusäß siegte ohne Trainer.