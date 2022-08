Fußball

06.08.2022

TSV Zusmarshausen entführt Punkte aus Neusäß

Der Keeper des TSV Zusmarshausen, Raif Husic, hielt seine Mannschaft beim 4:2-Sieg in Neusäß mit Glanzparaden im Spiel. Hier klärt er gegen Marco Martens.

Plus Trotz guter Leistung muss der TSV Neusäß den Gästen den ersten Saisonsieg gestatten.

Von Oliver Reiser

Mit einem 4:2-Sieg beim TSV Neusäß holte der TSV Zusmarshausen gestern Abend die ersten Punkte der Saison in der Kreisliga Augsburg. Die Gäste überraschten die Platzherren mit frühen Treffern von Lukas Drechsler (12.) und Luca Jaskolka (17.) zum 0:2. Nach dem Anschlusstreffer von Antonio Stocker (34.) kamen die Walch-Schützlinge besser ins Spiel. Nachdem der Zuser Keeper Raif Husic mehrere Chancen vereitelt hatte, traf Simon Fischer aus dem Nichts per Kopf zum 1:3 (68.). Einen zweifelhaften Handelfmeter verwandelte Raphael Marksteiner zum 2:3 (79.) und weckte noch einmal Hoffnungen. Die wurden jedoch in der 90. Minute zerstört, als Lorenz Helmschrott nach einem Befreiungsschlag für die endgültige Entscheidung sorgte.

