TSV Zusmarshausen nutzt die Schützenhilfe nicht

Mit dem nicht unbedingt erwarteten 2:1-Auswärtssieg bei der TG Viktoria Augsburg hat sich der SSV Anhausen mit größter Wahrscheinlichkeit den Klassenerhalt gesichert. Der TSV Zusmarshausen konnte die Schützenhilfe des TSV Neusäß, der Spitzenreiter SpVgg Langerringen 2:1 besiegte, nicht nutzen und verpasste mit einer 0:1-Heimpleite gegen den ASV Hiltenfingen den Sprung auf einen Aufstiegsplatz. Die SpVgg Westheim ergriff gegen den TSV Pfersee in letzter Sekunde den rettenden Strohhalm.