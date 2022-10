Fußball

10.10.2022

TSV Zusmarshausen schießt sich in die Spitzengruppe

Plus Beim 7:0 in Hiltenfingen trifft Luca Jaskolka dreifach. Westheims Marius Dußler ist der Matchwinner mit einem Hattrick.

Mit einer in Summe schwachen Teamleistung kassiert der TSV Neusäß beim 0:5 in Langgeringen die höchste Saisonniederlage und verpasst damit den Anschluss an die Tabellenspitze der Kreisliga Augsburg. Die kann der TSV Zusmarshausen nach seinem 7:0-Auswärtssieg in Hiltenfingen ins Blickfeld nehmen. Währen der SSV Anhausen im Kellerduell gegen Viktoria Augsburg eine 1:2-Niederlage hinnehmen musste, kam die SpVgg Westheim in Pfersee zu einem 3:0-Sieg.

