17.04.2023

TSV Zusmarshausen siegt durch Fallrückzieher in der Nachspielzeit

Plus Der TSV Zusmarshausen feiert den dritten Dreier in Folge. SSV Anhausen punktet weiter. Westheim und Ottmarshausen werden im Dauerregen nass gemacht.

Durch einen spektakulären Treffer von Jonas Watzal per Fallrückzieher in der fünften Minute der Nachspielzeit gelang dem TSV Zusmarshausen beim TSV Königsbrunn der dritte Sieg in Folge. Mit dem leistungsgerechten 0:0-Unentschieden gegen den TSV Neusäß konnte sich der SSV Anhausen einen weiteren wichtigen Punkt für den Klassenerhalt sichern. Der SV Ottmarshausen rutschte beim TSV Pfersee mit 0:5 aus, Westheim in Lagerlechfeld mit 1:4

SSV Anhausen - TSV Neusäß 0:0. Auf den bei Dauerregen sehr schwierigen Platzverhältnissen taten sich beide Mannschaften schwer, sodass vor allem in der ersten Hälfte keine Torchancen herausgespielt werden konnten. Mitte der zweiten Hälfte hatten die Gäste ihre Phase und wären auch in Führung gegangen, wenn nicht zum einen Joschka Lackner und zum anderen Michael Schrettle gegen durchgebrochene TSV-Stürmer in höchster Not gerettet hätten. Die Schlussphase gehörte den Platzherren. Zunächst wurde ein Treffer von Benedikt Kraus wegen zweifelhafter Abseitsstellung aberkannt. Dann hatten in der Nachspielzeit sowohl Moritz Mies als auch Christian Miller glasklare Möglichkeiten auf den Siegtreffer. Dennoch ist man in Anhausen mit dem Punktgewinn, aber auch mit der überzeugenden Mannschaftsleistung zufrieden. (zer)

TSV Pfersee – SV Ottmarshausen 5:0 (2:0). Dass es eine 5:0-Packung geben würde, war nach der ersten Halbzeit nicht erwartbar. Vielmehr setzte der SVO die Ausrufezeichen durch hervorragende Gelegenheiten von Marco Spengler , Benni Keller und Michael Stemmer . Nach einem umstrittenen Elfmeter ging allerdings der TSV Pfersee in Führung ( Cornelius Mauz , 31.). Kurz darauf kratzte ein Pferseer Abwehrspieler den Ausgleich von der Linie (36.). Stattdessen fiel das 2:0 durch Eren Kacar (45.+3). Im zweiten Durchgang versanken aber die Hoffnungen des SVO im matschigen Boden. Pfersee nutzte praktisch jede Gelegenheit, den Schützlingen von Oliver Haberkorn gelang praktisch nichts mehr. In der 55. Minute ließ Robert Mack einen Freistoß von Raphael Mader durch die Hände gleiten. Bastian Möll netzte humorlos zum 4:0 ein (63.). Während Michael Stemmer eine Zeitstrafe absaß, traf Mert Sölen zum 5:0. (uma)

TSV Königsbrunn - TSV Zusmarshausen 0:1 (0:0). Unter widrigen Bedingungen benötigen die Zusser gut 15 Minuten, um mit Platz und Gegner klarzukommen. Alexander Storzer setzte nach feinem Pass von Luca Jaskolka den Ball an den Pfosten. Zusmarshausen erarbeitete sich nun in Folge ein Übergewicht, die Heimmannschaft hielt kämpferisch aufopferungsvoll dagegen. In der zweiten. Halbzeit nahm das Spiel dann im mittlerweile strömenden Regen mehr Fahrt auf. Die Grün-Weißen überstanden eine Druckphase und konnten sich angetrieben vom starken Mittelfeldmotor Lukas Drechsler wieder mehr in Szene setzen. Das Spiel wurde nun hektischer, die großen Torszenen blieben aus. Bis zur 95. Minute. In der turbulenten Strafraumszene scheiterten die Zusser erst zweimal an der vielbeinigen Königsbrunner Abwehr, bis Kapitän Jonas Watzal den Ball per Fallrückzieher zum viel umjubelten Siegtor versenkte. (he)

SpVgg Lagerlechfeld – SpVgg Westheim 4:1 (2:0). Ein Elfmetertor von Ivan Mamusa leitete die Niederlage der SpVgg ein. Christoph Bittermayr stellte den 2:0-Pausenstand her. Im zweiten Abschnitt schlug Mamusa noch zweimal zu. Spielertrainer Daniel Raffler setzte einen Schuss aus 25 Metern Entfernung krachend an die Torlatte. Den Westheimer Ehrentreffer erzielte Noah Waschkut. (AZ)

