Fußball

05.11.2022

TSV Zusmarshausen visiert Tabellenplatz zwei an

Plus Zum Verfolgerduell kommt die SpVgg Lagerlechfeld. Der SV Ottmarshausen sieht sich in der englischen Wochemit Platz eins und zwei der Tabelle konfrontiert. SSV Anhausen kann einen Sprung aus dem Keller schaffen.

Artikel anhören Shape

Zum Topspiel der Fußball-Kreisliga Augsburg kommt es am ersten Spieltag der Rückrunde in Zusmarshausen. Der Tabellendritte erwartet den Zweiten SpVgg Lagerlechfeld und kann mit einem Sieg selbst auf Platz zwei vorrücken. Ein gemischtes Programm hat der SV Ottmarshausen innerhalb einer englischen Woche zu absolvieren. Dem Auftritt beim Tabellenzweiten SpVgg Lagerlechfeld (0:0) folgte eine 4:5-Heimniederlage im Nachholspiel gegen dass bisherige Schlusslicht TSV Schwaben Augsburg II. Nun steht zum Abschluss die Partie gegen die SpVgg Langerringen an. Der souveräne Herbstmeister fährt als klarer Favorit zum Aufsteiger. Aber das war die SpVgg beim Eröffnungsspiel dieser Saison auch und da gab es eine überraschende Heimpleite mit 1:4. Tabellenschlusslicht SSV Anhausen will nach dem Spiel gegen den TSV Pfersee die rote Laterne wieder loshaben.

