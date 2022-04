TSV Zusmarshausen will seinen Heimfluch beenden

Plus Wiest-Schützlinge haben auf eigenem Platz Komplexe. Rollentausch an der Tabellenspitze der Kreisliga Augsburg.

Innerhalb von einer Woche haben sich die Rollen im Meisterschaftskampf der Kreisliga Augsburg gedreht. Der Kissinger SC ist mit zwei Siegen am zuletzt spielfreien TSV Dinkelscherben vorbeigezogen, somit müssen die Lila-Weißen im Heimspiel gegen die SpVgg Langerringen dringend punkten. Auch der SSV Anhausen (gegen den TSV Schwabmünchen II) und der TSV Zusmarshausen (gegen den FC Königsbrunn) spielen zuhause, die SpVgg Westheim ist am Sonntagvormittag beim TSV Göggingen zu Gast. Nicht im Liga-Einsatz sind das Schlusslicht FC Emersacker (spielfrei) sowie der TSV Neusäß, der im Toto-Pokal-Finale auf den TSV Bobingen trifft (siehe eigene Vorschau).