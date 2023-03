Über die Kellerkinder geht ein Torhagel nieder

Plus Deftige Packungen für den TSV Lützelburg und den TSV Neusäß II in der Kreisklasse Nordwest.

Das Wetter wartete am Sonntag mit Kapriolen auf – unter anderem hagelte es. Über der Kreisklasse Nordwest ging ein Torhagel nieder. Insbesondere über die Kellerkinder TSV Neusäß II (0:10 gegen den TSV Leitershofen) und den TSV Lützelburg (0:8 beim TSV Täfertingen). Im Nachbarschaftsderby siegte der FC Langweid beim SV Gablingen mit 5:3. An der Spitze gaben sich der TSV Welden und der TSV Diedorf keine Blöße.

SV Gablingen – FC Langweid 3:5 (2:3). Tore satt gab es im Nachbarschaftsderby. Zunächst ging Gablingen nach einem Gestocher im Fünfmeterraum, bei dem der Torschütze nicht auszumachen war, in Führung. Patrick Reilich stellte mit zwei Treffern auf 1:2, zum 1:3 steuerte der SV Gablingen ein Eigentor bei. Mit einem Freistoß von der Mittellinie traf Niklas Schmid zum 2:3-Pausenstand. Aus 35 Metern nahm Christoph Werner beim 2:4 Maß, ehe Schmid erneut zum 3:4 verkürzte. Die endgültige Entscheidung besorgte wieder Werner, diesmal vom Punkt aus elf Metern. (AZ)

TSV Täfertingen – TSV Lützelburg 8:0 (2:0). Der TSV Täfertingen startete die Frühjahrsrunde, wie er den Herbst beendet hatte – mit einem ungefährdeten Kantersieg. Bereits in der ersten Viertelstunde führten die Blau-Weißen durch einen Elfmetertreffer von Victor Matca und Yaya Bayo in der 15. Minute. Nur zwei Minuten nach der Pause traf erneut Yaya Bayo und die Gäste schlitterten in ein Debakel, zumal sie sich selbst schwächten durch eine 10-Minuten-Zeitstrafe gegen Valentin Walter (53.) und Gelb-Rot gegen Christian Bestele (78.). So war es für die Heimelf nicht schwer, das Torkonto zu erhöhen durch Treffer von Gregor Weis (58.), Deniz Tetik (65.), Lukas Topic (77.) und zweimal Pierre Winatschek (83./85.). (kabö)

TSV Diedorf – TSV Steppach 2:1 (1:0). Bei widrigem Wetter mit teils Hagelschauern und mäßigen Platzbedingungen startete Diedorf schwungvoll und Tobias Schneider besorgte nach 11 Minuten das 1:0, nachdem Maxi Mayer überlegt quergelegt hatte. In der Folge vergab die Heimelf jedoch beste Gelegenheiten auf eine komfortablere Führung, sodass Steppach immer gefährlich blieb. Nach der Pause ein ähnliches Bild, nur dass Steppach nun mehr Druck ausübte und das Spiel daher deutlich offener wurde. Bei einer Dreifachchance der Diedorfer rettete zweimal das Aluminium für Steppach (70.). So dauerte es bis zur 83. Minute ehe Dennis Sönnichsen nach schöner Einzelleistung von Mayer die erleichternde 2:0- Führung besorgte. Zwar konnte Steppach noch einmal durch einen verwandelten Foulelfmeter von Jakob Höhnle verkürzen (86.), die Punkte blieben jedoch in Diedorf. (akö)

TSV Neusäß II – TSV Leitershofen 0:10 (0:4). Eine eindeutige Niederlage kassierte die zweite Mannschaft des TSV Neusäß. Durch ein Eigentor von Omar Turki Naif lagen die Hausherren bereits nach vier Minuten im Rückstand. Durch Treffer von Benedikt Gerstmeier (29.), Dennis Kügle (36.) und Tobias Mayer (45. + 1.) stand es bis zur Pause 0:4. Auch nach dem Seitenwechsel war die Gästeelf deutlich überlegen. Durch je zwei Tore von Aharon Schmid (49./80.) und Simon Spicker (75./76.) sowie Treffer von Julian Geldhauser (57.) und Niklas Dewitz (78.) konnte der TSV Leitershofen das Spiel 0:10 für sich entscheiden. – Zuschauer: 25.

TSV Welden – VfR Foret 3:1 (1:1). Die Gastgeber starteten direkt mit torgefährlichen Angriffen und waren über die gesamte Spielzeit dominierend. Dennoch erspielten sich auch die Gäste einige Chancen und Harun Karaca verwandelte eine davon zum 0:1 (34.). Jedoch dauerte es nur eine Zeigerumdrehung, bis Fabian Ecker zum 1:1 ausgleichen konnte. In der zweiten Hälfte scheiterte Fabian Ecker zunächst am Foreter Keeper, jedoch konnte Michal Durica nur wenig später auf 2:1 erhöhen (68.). In der 85. Minute sah Forets Sergen Arslan Gelb-Rot. Es folgten eine Großchance von Stefan Maier und der 3:1-Siegestreffer erneut von Michal Durica (90.). Welden vergab viele Chancen zu einem deutlicheren Sieg. (AZ)