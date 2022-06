Fußball: Über die Relegation in die Kreisliga zurück

02.06.2022

TSV Täfertingen will es jetzt wissen

Hoch hinaus wollen Mohamed Toure und der TSV Täfertingen in der Relegation zur Kreisliga.

Von Oliver Reiser

Für die einen wäre es ein Traum, für die anderen eher ein Albtraum. Wenn der TSV Täfertingen über die Relegation den Sprung in die Kreisliga schafft, würden dort neben dem TSV Neusäß auch weitere drei Mannschaften aus den Ortsteilen der Stadt vertreten sein: Die SpVgg Westheim, der Kreisklassen-Meister SV Ottmarshausen und eben jene Täfertinger, die sich am heutigen Donnerstag (18.30 Uhr in Inningen) anschicken, mit einem Sieg gegen den TSV Königsbrunn den Weg dorthin anzutreten.

